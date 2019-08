In de Steccatabasiliek van het Italiaane Parma wordt zondag om 11 uur een mis gelezen ter nagedachtenis aan de hertog van Parma en Piacenza, prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma. Die is op 18 augustus 2010 overleden in Barcelona. De graftombe van de ex-echtgenoot van prinses Irene bevindt zich in de crypte van de basiliek.

Inmiddels is het traditie dat op de sterfdag van Carlos Hugo in de ‘Basilica Magistrale Constantiniana di Santa Maria della Steccata’ – zoals de kerk voluit heet – een mis wordt opgedragen. De basiliek is de zetel van de Constantijnse ridderorde van Parma, een van de dynastieke orden van het koninklijke en hertogelijke huis Bourbon-Parma. Carlos Hugo stond als titulair hertog van Parma en Piacenza aan het hoofd van de orde, een functie die na zijn dood door zijn oudste zoon prins Carlos is overgenomen.

Eind september wordt prins Carlos met zijn familie in Parma en Piacenza verwacht voor activiteiten die te maken hebben met de ridderorden die tegenwoordig vooral een sociaal-culturele functie hebben in de voormalige hertogdommen.