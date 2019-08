Koning Filip heeft zaterdagmiddag zijn zomerreces voor de tweede keer onderbroken om te overleggen met de informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte. Beiden kwamen volgens afspraak naar het Koninklijk Paleis in Brussel om verslag te doen van hun pogingen een meerderheid te vinden voor een federale regering.

Na afloop van de ontvangst werden geen mededelingen gedaan, zoals van tevoren afgesproken, zo meldde persbureau Belga. Er was ook niet veel te melden want sinds de vorige audiëntie zijn er nauwelijks vorderingen gemaakt. Die worden ook niet verwacht zolang de politieke partijen aan beide kanten van de taalgrens nog bezig zijn met regeringsvorming in de eigen landsdelen, Vlaanderen en Wallonië.

Koning Filip heeft met de informateurs afgesproken om op 9 september weer om de tafel te gaan, in de stille hoop dat er dan enige vooruitgang is geboekt.