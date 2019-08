Koning Filip van België kon zondag tevreden zijn. Met de koning op de tribune verzekerde de nationale mannenploeg zich bij het EK hockey van een plek in de halve finales. ‘Mooie overwinning van de Red Lions tegen Engeland’ twitterde het Koninklijk Paleis dan ook tevreden.

Koning Filip zag de hockeyploeg in Antwerpen aanvankelijk wat aarzelend beginnen, maar gaandeweg kregen de Belgen vat op tegenstander Engeland. Goals van Boon en Hendrickx zorgden voor een 2-0 zege en plaatsing voor de volgende ronde. De Red Lions hadden namelijk ook hun openingswedstrijd in de poule gewonnen.

De koning had bij zijn uitstapje ook een ontmoeting met de vrouwenploeg, de zogenoemde Red Panthers ‘die ook sterk aan het toernooi zijn begonnen’ aldus het paleis. Dat klopte ook want de hockeysters wisten zaterdag regerend kampioen Nederland op 1-1 te houden.

Die remise werd door België bijna als een zege gevierd. “Dit voelt aan als een overwinning. Het is alvast een supergoede start van het toernooi. Het moeilijke is nu om met de voetjes op de grond te blijven”, noteerde Sporza in het kamp van de hockeysters.