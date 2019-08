Het gepensioneerde Japanse keizerspaar heeft zondag een korte tijdreis gemaakt. Tijdens hun vakantieverblijf in Karuizwa keerden ze even terug naar de tennisbaan waar ze elkaar in 1957 voor het eerst ontmoetten. Volgens Japanse media bleven ze een half uurtje, praatten met een aantal aanwezigen en keken naar een tennispartij.

Op de tennisbaan van Karuizawa stond de toenmalige kroonprins Akihito tegenover burgermeisje Michiko Shoda. Zij liet zich niet van het veld spelen en de wedstrijd leidde in april 1959 tot een huwelijk. Vlak voor de troonsafstand van Akihito vierde het keizerspaar zijn diamanten huwelijk en zondag was er het romantische uitje van de keizer-emeritus en keizerin-emerita naar de plek waaraan ze zoveel herinneringen hebben.

Het was overigens niet voor het eerst dat ze terugkeerden. Dat hebben ze in de loop van de jaren met enige regelmaat gedaan, ook met hun kinderen. In augustus 2013 sloegen Akihito en Michiko er voor het laatst zelf nog een balletje. “De tennisbaan is een nostalgische plek voor hen”, zei Seiro Moroto vorig jaar toen hij het keizerspaar als lid van de tennisclub begeleidde.

Het gepensioneerde keizerspaar blijft volgens een mededeling van het Keizerlijk Hofagentschap tot dinsdag in Karuizawa. Dan reizen ze door naar Kusatsu alvorens op 30 augustus naar Tokio terug te keren.