Koning Abdullah van Maleisië en koningin Azizah zijn maandag aangekomen in Jakarta voor een vierdaags staatsbezoek aan Indonesië. Het is het tweede buurland dat de eind juli geïnstalleerde Yang di-Pertuan Agong, zoals de officiële titel van sultan Abdullah luidt, bezoekt. Vorige week was hij in Brunei.

Het staatsbezoek moet de goede betrekkingen tussen Maleisië en Indonesië onderstrepen. De landen hebben op het eiland Borneo, waar de Indonesische president Joko Widodo in de toekomst de nieuwe hoofdstad van Indonesië wil bouwen, een gezamenlijke grens. Daarover is in het verleden veel te doen geweest omdat Indonesië een claim legde op het hele eiland.

Het koningspaar had na aankomst in Jakarta een ontmoeting met een vertegenwoordiging van de Maleisische gemeenschap in Indonesië. De officiële ontvangst door president Widodo staat voor dinsdag op het programma, in Bogor. Koning Abdullah gaat tijdens het staatsbezoek ook naar Yogyakarta, voor een ontvangst door sultan Hamengkubuwono X.