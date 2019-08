Voor de Noorse prinses Ingrid Alexandra is zaterdag een bijzondere dag. De 15-jarige dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit wordt dan geconfirmeerd als lid van de lutherse staatskerk. Zoals gebruikelijk een groot familiefeest waar veel koninklijke gasten uit Noorwegen en andere landen bij aanwezig zijn. Het Noorse hof deelde donderdag de definitieve gastenlijst.

Uiteraard zijn haar ouders en broertje Sverre Magnus van de partij. Ook koning Harald en koningin Sonja, van wie Ingrid Alexandra traditionele klederdracht cadeau krijgt, zijn bij de plechtigheid aanwezig. Haar tante Märtha Louise, die eerder dit jaar nog in opspraak kwam vanwege haar relatie met sjamaan Durek Verrett, is er met haar kinderen.

Eerder was al bevestigd dat de Zweedse kroonprinses Victoria, een van de peetouders van de prinses, zou komen. Donderdag werd bekend dat ook andere peetouders: koning Felipe van Spanje en kroonprins Frederik van Denemarken naar Noorwegen reizen. Ingrid Alexandra’s andere peetouders zijn haar oma Marit Tjessem en Märtha Louise, die er dus beiden ook bij zijn.

De geloofsbelijdenis van de lutherse kerk vindt plaats in de kapel van het Koninklijk Paleis, waar de prinses in april 2004 ook is gedoopt. De dienst wordt geleid door Kari Veiteberg, de bisschop van Oslo.