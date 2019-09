Keizerin-emerita Michiko van Japan wordt zondag behandeld aan borstkanker. De operatie vindt plaats in de University of Tokyo Hospital, zo heeft het Keizerlijk Hofagentschap bekendgemaakt.

De 84-jarige Michiko, echtgenote van de in april afgetreden keizer-emeritus Akihito, wordt zaterdag al opgenomen in het ziekenhuis. De ingreep die zondag gepland staat, duurt naar verwachting vier uur. Tijdens de ingreep wordt kankerweefsel in haar linkerborst verwijderd. Artsen denken dat de borst behouden kan blijven.

Vorige maand maakte het keizershuis al bekend dat bij Michiko kanker was vastgesteld. De ziekte is in een vroeg stadium ontdekt tijdens een gezondheidscheck in juli. De keizerin-emerita heeft sinds begin dit jaar steeds meer last van kortademigheid. Ook verloor ze veel gewicht sinds haar man op 30 april troonsafstand deed.