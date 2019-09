De Zweedse koning Carl Gustaf heeft dinsdag in de Riksdag in Stockholm het nieuwe parlementaire jaar geopend. Dat deed hij traditiegetrouw met een korte toespraak.

Anders dan bij koning Willem-Alexander die volgende week aan het woord komt in de Ridderzaal, gaat het bij Carl Gustaf niet om een troonrede met de beleidsvoornemens van de regering, maar een algemene boodschap aan de parlementariërs.

“De toekomst van Zweden wordt niet alleen in deze kamer gevormd, maar evenzeer door de ontwikkelingen in onze wereld. Maar de beslissingen die hier worden genomen, hebben invloed op iedereen in ons land. Niet zelden voor de komende generaties. Het zijn draden in de stof die onze toekomst vormen”, aldus koning Carl Gustaf.

Hij werd in de naast het paleis gelegen Riksdag vergezeld door koningin Silvia, kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sofia. Het koninklijk gezelschap was eerder op de dag ook al gezamenlijk naar de Grote Kerk van Stockholm gegaan voor de traditionele kerkdienst ter ere van de opening van het parlementaire jaar.