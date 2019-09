Het prinsdom Andorra krijgt vrijdag bezoek van zijn co-prins Emmanuel Macron. Voor de eendaagse visite zijn tal van bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen. Zo moeten winkels en bedrijven de deuren dicht doen op het moment dat de co-prins in hun gemeente is, zo liet regeringschef Xavier Espot Zamora woensdag weten. Hotels, bars, restaurants en hulpdiensten zijn van de verplichting uitgesloten.

Emmanuel Macron is in 2017 door de Fransen tot hun president verkozen, maar met die functie kwam ook het ambt van duo-staatshoofd van het tussen Frankrijk en Spanje ingeklemde prinsdom Andorra. Daar is Macron co-prins, een baan die hij deelt met Joan Enric Vives i Sicilá, de bisschop van Seu d’Urgell, een stadje in Noord-Spanje.

De opmerkelijke staatsvorm van het prinsdom stamt uit de dertiende eeuw, toen de macht werd verdeeld tussen de bisschop en de graven van het Franse Foix. Langs die weg is de functie uiteindelijk terecht gekomen bij de Franse koningen en daarna bij hun opvolgers, de achtereenvolgende presidenten. Voor Andorra geldt dus dat de bevolking geen enkele invloed heeft op de keuze van staatshoofd. De bisschop wordt aangesteld door de paus en de tweede co-prins wordt gekozen door de Franse kiezers.

Sinds 1993 regelt het prinsdom zijn zaakjes overigens grotendeels zelf, zonder bemoeienis van met name de Franse co-prins. Dat jaar werd een nieuwe grondwet aangenomen, waarmee uiteindelijk ook François Mitterrand instemde.