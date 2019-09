In Maleisië is donderdag met groot militair ceremonieel de officiële viering van de verjaardag van de koning, de Yang di-Pertuan Agong, luister bijgezet. In Putrajaya waren honderden manschappen op de been voor de van de Britten afgekeken ‘Trooping the Colour’. Ook de Maleisische luchtmacht nam met een fly-over van helikopters deel aan het eerbetoon aan de eind juli officieel geïnstalleerde koning Abdullah.

De officiële viering van de verjaardag van de koning is in Maleisië doorgaans losgekoppeld van de eigenlijke verjaardag, zoals dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en Luxemburg ook het geval is. In Maleisië is dat extra handig omdat het koningschap om de vijf jaar rouleert en er anders dus steeds met de nationale feestdagen geschoven zou moeten worden. De eigenlijke verjaardag van de nieuwe koning is 30 juli. Hij werd toen zestig.

Dit jaar zijn ook de gebruikelijke feestelijkheden verspreid. Trooping the Colour vindt meestal plaats op de officiële verjaardag (9 september), maar dit keer volgde het militaire spektakel drie dagen later. Niet in de hoofdstad Kuala Lumpur maar in regeringsstad Putrajaya, waar de koning de troepen inspecteerde en daarna een parade afnam. Hij werd daarbij vergezeld door zijn vrouw Azizah en door de premier van Maleisië, Mahathir Mohammed.