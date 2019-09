Koning Filip heeft de socialist Elio Di Rupo vrijdag beëdigd als minister-president van Wallonië. De voormalige premier van België (68) gaat voor de derde keer leiding geven aan een Waalse regering, met ministers van de liberale partij MR en het groene Ecolo.

De partijcongressen van de drie partijen keurden donderdagavond het eerder deze week gesloten regeerakkoord goed. Ook de Franstalige Gemeenschap, die gaat over zaken als onderwijs en cultuur, krijgt een paars-groene regering.

Een kleine vier maanden na de verkiezingen is Wallonië na Brussel het tweede gewest dat een regering heeft. In Vlaanderen wordt nog onderhandeld. De verwachting is dat er pas schot komt in de vorming van een federale regering als er een Vlaams akkoord is.