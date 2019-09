Koning Mswati III van eSwatini, het voormalige Swaziland, was zaterdag één van de buitenlandse staatshoofden bij de uitvaart van de Zimbabwaanse oud-president Robert Mugabe. De plechtigheid voor de op 6 september in Singapore op 95-jarige leeftijd overleden Mugabe werd gehouden in het half lege nationaal stadion in Harare.

De koning en Mugabe kenden elkaar goed. Mswati kwam in 1986 op de troon en Mugabe werd een jaar later president van Zimbabwe, dat hij in de jaren daarvoor al als premier had geleid. Ook de leiders van onder meer Zuid-Afrika, Kenia, Malawi en Mozambique waren naar de herdenking gekomen.

Het stoffelijk overschot van de in 2017 door het leger afgezette Mugabe zal pas over ongeveer een maand worden bijgezet op de begraafplaats voor nationale helden. Eerder kan niet omdat er eerst nog een mausoleum moet worden gebouwd.