Stalmeester Bert Wassenaar heeft vrije rol in stoet Prinsjesdag

Routine wordt het nooit. Ook niet bij de 24e keer. Stalmeester Bert Wassenaar, de baas van het koninklijk vervoersdepartement, ziet Prinsjesdag en alles wat daarbij komt kijken nog altijd als het hoogtepunt van het jaar. Dinsdag rijdt hij op de schimmel Mitch opnieuw mee in de stoet van paleis Noordeinde naar het Binnenhof en terug.

De stalmeester heeft daarbij een vrije rol. Hoewel hij zich meestal ophoudt in de buurt van het koningspaar, dat dit jaar voor de vierde keer wordt vervoerd in de Glazen Koets, mag Wassenaar ook elders een kijkje gaan nemen als hij dat nodig vindt. Hij heeft immers de leiding over de stoet en moet zo nodig kunnen corrigeren.

Bert Wassenaar, kolonel b.d. van de Koninklijke Marechaussee, is sinds 1996 werkzaam als departementshoofd van het Koninklijk Staldepartement en als zodanig is hij dinsdag voor de 24e keer verantwoordelijk voor een goed verloop van de koninklijke rijtoer. Vooruitkijken naar zijn jubileum, wil hij niet. “Eerst maar eens dit jaar afhandelen. Daarna zien we wel.”

Restauratie

Paardenliefhebber- en kenner Wassenaar (1957) heeft een omvangrijk takenpakket waartoe ook behoort het toezicht houden op de restauratie van de Gouden Koets. Hij hoopt die voor zijn pensionering weer door de straten van Den Haag te zien rijden. “Ik wil dat project natuurlijk afmaken.” Eerder al werd de Glazen Koets gerestaureerd, zodat het koningspaar nog altijd op gepaste en traditionele wijze naar de Ridderzaal kan rijden.

“We zijn eigenlijk altijd aan het restaureren”, aldus Wassenaar. Ook andere rijtuigen van het Staldepartement moeten worden onderhouden en opgeknapt. “Het restauratieproces loopt altijd door.” Op die manier was er ook al een netwerk van restaurateurs toen de Glazen en daarna de Gouden Koets onder handen genomen moesten worden.

Enorme tegenvallers zijn er nog niet geweest, vertelde Wassenaar vorige week aan het ANP. Maar een einddatum voor de restauratie wilde hij niet noemen. “Ik wil er geen druk op zetten.”