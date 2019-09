Keizer Naruhito van Japan heeft donderdag honderd rijststengels geoogst van een klein rijstveld bij het Koninklijke Paleis in Tokio. Dat melden Japanse media. Het is de eerste oogst sinds hij de troon heeft bestegen. Naruhito plantte de rijst in mei, de maand waarin hij keizer werd.

In hoge laarzen betrad Naruhito het veld dat zijn grootvader Hirohito ooit liet aanleggen. Daarmee wilde Hirohito, die op de troon zat van 1901 tot 1989, een reflectie op het harde werk dat boeren in de groei van hun gewassen stoppen.

Ook de vader van de keizer, Akihito, oogstte jarenlang de rijst die op het veld groeide. Het gaat om Nihonmasari-rijst en Mangetsumochi-rijst. Die was ruim voldoende gegroeid in de paar maanden sinds de troonsbestijging van Naruhito.