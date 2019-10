Koningin Elizabeth stond erop dat ze tekst kreeg in het ludieke James Bond-filmpje waaraan ze meewerkte voor de opening van de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Dat stelt althans de kleermaakster van de koningin, Angela Kelly, in haar boek Her Majesty.

Volgens Kelly was Elizabeth direct enthousiast toen filmregisseur Danny Boyle het Britse hof benaderde voor medewerking aan het ludieke filmpje, waarin te zien is dat James Bond, gespeeld door Daniel Craig, de Queen per helikopter ophaalt en naar het stadion brengt. Elizabeth maakt daardoor een vliegende entree. Een dubbelgangster van de koningin springt samen met Bond uit de helikopter om per parachute in het stadion te landen.

“Ze was erg geamuseerd door het idee en stemde meteen in”, schrijft Kelly in het boek. “Ik vroeg aan haar of ze tekst wilde en zonder aarzeling antwoordde ze: ‘Natuurlijk moet ik iets zeggen. Hij komt mij tenslotte redden’.” Elizabeth verkoos vervolgens de zin ‘Good evening, Mr. Bond’ boven ‘Good evening, James’.