Prins William en zijn vrouw Catherine zijn maandag een avondje uit. De hertog en hertogin van Cambridge wonen de Royal Variety Performance bij in Londen.

William had zijn beste pak uit de kast getrokken en Catherine schitterde in een zwarte jurk van Alexander McQueen, zagen de fotografen die zich massaal hadden opgesteld voor de deur van het theater. Het is de derde keer dat het koppel de show bijwoont. Ze waren er eerder bij in 2014 en 2017. Vorig jaar was het de beurt aan prins Harry en zijn vrouw Meghan.

Met de Royalty Variety Performance wordt geld opgehaald voor de Royal Variety Charity, waarvan koningin Elizabeth beschermvrouwe is. De show wordt elk jaar bijgewoond door een of meerdere leden van de Britse koninklijke familie. Een registratie van de avond wordt later uitgezonden op de Britse televisie.