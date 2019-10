De grote strikbroche met vijf roze diamanten die koningin Máxima droeg tijdens het staatsbanket in India, is eigenlijk een devant-de-corsage. Martijn Akkerman vertelt meer.

Koningin Mary van Groot-Brittannië (1867-1953) stond bekend om haar statige, koninklijke uitstraling en imponerende houding. Bovendien had de vorstin een levenslange passie voor juwelen. De lijfjes van haar jurken moesten aan de binnenzijde voorzien worden van buckram, een met stijfsel en soms met baleinen verstevigde stof, om het enorme gewicht van haar juwelen op de borst te kunnen torsen. Het ging hierbij om de zogenoemde stomacher, die vanaf de halsuitsnijding tot bijna de taille de voorkant van de jurk bedekte.

De stomacher vindt zijn oorsprong in Europa in de vroege 15de eeuw, toen de driehoekige voorzijde van het lijfje van een jurk versierd werd met goud- en zilverdraad en pareltjes. In de 17de eeuw droegen de dames uit de Hollandse regentenstand bij hun over het algemeen sobere zwarte kleding een kostbaar met gouddraad geborduurde ‘borst’, die op menig portret uit die tijd zichtbaar is. Het was een logisch gevolg dat in de loop van de 18de eeuw deze borst werd uitgevoerd als juweel.

In Frankrijk sprak men van devant-de-corsage (letterlijk: de voorkant van het lijfje van de jurk), in Nederland gebruikte men naast deze benamingen ook wel het veel minder poëtische ‘borstjuweel’. Aan het Nederlandse hof, waar men altijd iets bescheidener juwelen droeg, was het devant-de-corsage ook in gebruik. Meestal ging het dan om een groot formaat broche, die altijd precies in het midden van de borst werd gedragen. Koningin Juliana was de laatste Oranje die dit type juweel op deze wijze heeft gebruikt.

Het complete devant-de-corsage van de robijnen en diamanten Mellerio-parure is na haar nooit meer gesignaleerd, al heeft koningin Máxima verschillende onderdelen uit dit juweel gecombineerd met de broche uit dezelfde parure.

> lees ook het verhaal over de Prinsjesdag-broche van koningin Máxima

Inmiddels heeft Máxima ook de Russische strikbroche met de roze diamanten en druppelvormige parels uit het bezit van koningin Sophie in een iets ingekorte versie gedragen – op de schouder van haar avondjurk, waardoor het eigenlijk geen devant-de-corsage meer genoemd kan worden.