In de nieuwe Vorsten: prins Harry 40 jaar, Japanse keizer in UK en Lezersdag in Slot Zeist

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer.

Chef Redactie Désirée Raemaekers over de herinnering van prinses Diana door prins Harry

‘Prinses Diana is voor mij (ook) nostalgie. Toen ik een jonge tiener was, stonden de kranten vol van de verloving van prins Charles met Diana Spencer. Ik besloot een plakboek over de nieuwe prinses te beginnen, en stond regelmatig met schaamrood op de kaken roddelbladen bij de kassa af te rekenen – want die hadden de mooiste foto’s om uit te knippen. De geboorte van Harry haalde ik niet: na anderhalf jaar liet de puber in mij van zich horen, en opeens vond ik zo’n plakboek “stom”. Maar ik heb het nog steeds!’

Hoofdredacteur Anneliese Bergman over de Vorsten Lezersdag in Slot Zeist

De gehele redactie van Vorsten kijkt uit naar onze jaarlijkse lezersdag; op woensdag 9 oktober hopen we u te ontvangen op Slot Zeist. We hebben een leuk programma samengesteld, met onder meer lezingen van onze columnisten Martijn Akkerman en Paul Rem. Uiteraard krijgt u een rondleiding door het prachtige slot en kunt u genieten van een koninklijke high tea. Uw toegangskaarten kunt u reserveren via vorsten.nl/lezersdag. Tot ziens in Zeist!

Redactie-assistente Marjolein Beijderwellen over herinneringen aan Japan

‘Een verhaal over de Japanse keizerlijke familie lees ik altijd met veel interesse. Als tiener woonde ik twee jaar in Tokio, de keizerlijke familie was toen eigenlijk niet zichtbaar en de vrouw van de keizer al hele- maal niet. Fijn om ze allebei te zien tijdens een staatsbezoek. Een paar jaar geleden was ik met mijn eigen gezin terug in Japan, mijn kinderen vonden het ook een heel bijzonder land.’