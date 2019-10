Video: To beard or not to beard

Ein-de-lijk hebben we het antwoord op de prangende vraag: wat vindt koningin Máxima nou van De Baard? En is het een blijvertje? Onze hoofdredacteur Justine Marcella vroeg het aan het koningspaar op de laatste dag van hun staatsbezoek aan India.

De baard vormde de vrolijke uitsmijter van het persgesprek, waarin ook meer serieuze zaken als de acties van de Nederlandse boeren, de tyfoon Hagabis in Japan, en het staatsbezoek zelf aan de orde werden gesteld.

De ontmoeting met de media was de afsluiting van het vijfdaagse staatsbezoek. Eerder op de dag had het koningspaar een vaartocht gemaakt door de ‘backwaters’ bij Alleppey, een uur rijden van Kochi in de zuidelijke deelstaat Kerala. Op de boot werd gesproken over watermanagement en de Nederlandse hulp daarbij, en over de landbouwontwikkeling van het gebied.