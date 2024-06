Alexia’s stijl: knipoog naar Máxima en verkennen van grenzen

Josine Droogendijk van Modekoninginmaxima.nl signaleert voor Vorsten hoe de stijl van prinses Alexia zich de laatste jaren steeds meer vormgeeft. Ze geeft een knipoog naar evenbeeld Máxima maar zoekt ook de grenzen op. Benieuwd naar de stijl van andere jonge prinsessen zoals Amalia of Elisabeth? Download gratis de Vorsten-special Jonge Royals!

Als twee druppels water, zo sterk lijkt prinses Alexia op haar moeder. De gelijkenis gaat verder dan de sproetjes en ogen alleen, want ook qua kledingstijl is het duidelijk dat ze hetzelfde DNA delen. Blijkbaar ziet de prinses dat als een compliment, want als het even kan, verwijst ze met haar kledingkeuze naar Máxima. Tijdens haar allereerste scheepsdoop bijvoorbeeld droeg de prinses een zogeheten cold shoulderjurk uit de kast van de koningin, en op Koningsdag 2015 droeg ze haar moeders beroemde spijkerjasje met rafels.

Het aftasten van de grenzen van de koninklijke mode is aan Alexia wel besteed. Tijdens haar Prinsjesdagdebuut droeg ze geen keurige hoed, maar een meer dan bescheiden haardecoratie. Een keer knipperen en je zag hem over het hoofd. De piercing in haar oor had eveneens dat vleugje je-ne-sais-quoi.

Lees ook: de band tussen royal moms en hun dochters ‘Onvoorwaardelijke liefde en een beetje geplaag’

Wat de prinses eveneens goed in de vingers heeft, is het denken in concepten. Als zij een keurig, koninklijk plaatje wil neerzetten, weet ze precies welke midi-jurk en pumps ze aan moet trekken. Maar mag het speels, zomers en casual? Dan trekt ze met hetzelfde gemak cowboylaarzen, een zwierige wapperbroek en singlet aan. Warrige knot erbij en ze is klaar voor een zomerfotosessie op het strand.

Niet voor niets verwees de prinses jaren geleden naar een bekende uitspraak van Coco Chanel: ‘Ik doe niet aan mode, ik bén mode.’ Wat betreft merken heeft Alexia een zwak voor confectie uit het hogere segment. Net geen prêt-a-porter, maar duurder dan Zara en H&M. Zo is ze gespot in kleding van Maje, Sandro Paris en Alice + Olivia. Tijdens haar laatste twee modemomentje showde ze jurken van het Franse Sézane.