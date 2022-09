Abdullah praat bij met Japanse premier na staatsbegrafenis

De Jordaanse koning Abdullah heeft dinsdag een ontmoeting gehad met de Japanse premier Fumio Kishida. Hij trof hem rond de staatsbegrafenis van Kishida’s voorganger, de vermoorde Shinzo Abe.

Abdullah staat bekend om zijn nauwe banden met Japan. Hij bezocht het land verschillende malen, ook al toen hij nog geen koning was. Toen Abe nog premier was had Abdullah ook diverse ontmoetingen met hem.

Volgens het Jordaanse persbureau Petra wisselden beide leiders van gedachten over enkele kwesties in het Midden-Oosten. Ook feliciteerde Kishida de koning met de verloving van zijn zoon kroonprins Hussein met zijn aanstaande vrouw Rajwa.

Hoekstra

Abdullah was een van de weinige aanwezige royals bij de staatsbegrafenis van Abe. Namens Japan waren onder anderen kroonprins Akishino, zijn vrouw kroonprinses Kiko en dochter prinses Kako erbij. Keizer Naruhito en keizerin Masoko bleven thuis. Het is gebruikelijk dat zij geen uitvaarten bezoeken.

Shinzo Abe werd in juli op 67-jarige leeftijd neergeschoten tijdens een verkiezingstoespraak op straat. Bij de begrafenis waren 4300 gasten bijeengekomen in de sportarena Nippon Budokan in Tokio. Namens Nederland heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra de plechtigheid bijgewoond.