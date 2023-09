Arabische royals staan stil bij geboortedag profeet Mohammed

Royals uit verschillende Arabische landen hebben woensdag stilgestaan bij de geboortedag van de profeet Mohammed. Hij werd volgens de islamitische jaartelling geboren op de twaalfde dag van de maand Rabiulawal (571 na Christus), dat dit jaar samen valt met 27 september.

Op X schreef de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, over het belang van deze dag die volgens hem “gelegenheid biedt om na te denken over de universele boodschap van barmhartigheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid” die de profeet aan de mensheid heeft gericht. Koning Abdullah van Jordanië woonde in het paleis Al Husseiniya in hoofdstad Amman een ceremonie bij waar door geestelijken onder meer verzen uit de Koran werden gereciteerd.

De Marokkaanse koning Mohammed herdacht de geboortedag door in de Hassan II-moskee in Rabat een religieuze wake te leiden. Hier waren ook zijn broer prins Moulay Rachid, zijn zoon kroonprins Moulay Hassan en nog wat andere leden van het koningshuis bij aanwezig.

Verder stond ook de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi stil bij de geboortedag van de profeet. Tijdens een ceremonie bracht hij een groet aan zijn bevolking en moslims elders in de wereld. In een boodschap benadrukte hij “welke belangrijke waarden” moslims kunnen ontlenen aan het leven van de profeet.