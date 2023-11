Binnenhalen Expo 2030 ‘fantastische gelegenheid’ voor Bin Salman

Dat het juist Saudi-Arabië is dat in 2030 de wereldtentoonstelling mag houden, is voor kroonprins Mohammed bin Salman een “fantastische gelegenheid” om daarmee ook Vision 2030 af te ronden, meldt staatspersbureau SPA dinsdag. Dat ontwikkelplan introduceerde hij in 2016 en omvat het moderniseren van tal van sectoren om het land in de toekomst steeds minder afhankelijk te maken van de olie-inkomsten.

De 38-jarige troonopvolger, feitelijk leider van Saudi-Arabië, feliciteerde zijn vader koning Salman en bedankte ook de 119 leden van de organisatie achter de Wereldexpo die hoofdstad Riyad de voorkeur gaven boven Rome en het Zuid-Koreaanse Busan. “De organisatie van Expo 2030 valt samen met het voltooien van alle doelstellingen en plannen van Vision 2030. Hierdoor is het een fantastische gelegenheid om alles wat het land heeft geleerd tijdens die fantastische reis, met de wereld te delen.”

Van de 182 leden van Bureau International des Expositions stemden er dinsdag 119 op Riyad. De wereldtentoonstelling begint op 1 oktober 2030 en loopt door tot en met 31 maart 2031. Riyad volgt dan Japan op, dat de wereldtentoonstelling in 2025 in Osaka houdt.