Koning Norodom Sihamoni van Cambodja neemt woensdagmorgen in de Botumvatey Pagode, oftewel de tempel van de lotusbloesems, afscheid van zijn halfzus prinses Norodom Buppha Devi. Die overleed maandag na een kort ziekbed op 76-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Thailand.

De Cambodjaanse regering heeft woensdag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. Premier Hun Sen heeft aangekondigd ’s middags naar de tempel te zullen gaan. De crematie is naar boeddhistisch gebruik over een week.

De kist met het stoffelijk overschot van de oudste dochter van wijlen koning Norodom Sihanouk is dinsdagmiddag vanuit Thailand overgevlogen naar Phnom Penh, waarna deze naar de tempel bij het Koninklijk Paleis werd gebracht. Daar wachtte onder meer koningin-moeder Monineath met andere leden van de koninklijke familie.

De koningin-moeder was niet de moeder van de overleden prinses, die de Cambodjaanse traditionele dans van de ondergang heeft gered. Bupphai Devi werd geboren uit het eerste van in totaal zes huwelijken van koning Norodom Sihanouk, die bij vijf van zijn vrouwen in totaal veertien kinderen kreeg. Koningin-moeder Monineath (83) was zijn zesde en laatste echtgenote. Zij is ook de moeder van de huidige koning Sihamoni.