Prins Emanuele Filiberto, kleinzoon van de laatste koning van Italië, heeft nooit verwacht dat zijn als reclame voor televisieserie The Crown bedoelde aankondiging dat ‘de koninklijke familie terugkeert’ zo’n storm aan reacties zou losmaken. Niet alleen op sociale media en in de pers, maar ook bij politieke leiders. “Afgaande op de steunbetuigingen zou ik bij verkiezingen twintig procent van de stemmen halen”, aldus een verbaasde prins van Venetië maandag in een gesprek met FqMagazine.

Emanuele Filiberto (47) dacht slechts aan een leuke publiciteitsstunt voor de succesvolle Netflix-soap The Crown over de Britse koninklijke familie. Een reeks die hij nota bene zelf nooit heeft gezien, zo verklapte hij in het interview. Hij dacht ook dat het publiek wel in de gaten zou hebben dat het om een reclamespotje ging, maar afgelopen donderdag bleek dat zijn boodschap serieus werd genomen.

“Goedenavond aan alle Italianen. Ik heb de plicht de terugkeer van de koninklijke familie officieel aan te kondigen. Het is tijd om terug te keren, te zorgen voor de rust, het vertrouwen en de elegantie die vandaag de dag meer dan ooit nodig zijn”, aldus Emanuele Filiberto. Er kwamen adhesiebetuigingen en veroordelingen, van monarchisten en republikeinen, en toen een dag later middels een spotje duidelijk was dat het om The Crown ging en niet het Huis van Savoia, was er ontgoocheling bij veel aanhangers.

Nieuwsgierig

“Ik had niet verwacht dat mijn boodschap zo serieus genomen zou worden”, blikte de prins terug. Hij had eerder zonder veel succes geprobeerd een rol te spelen in de Italiaanse samenleving, maar zijn grootste successen kwamen in zang- en dansprogramma’s op televisie. Een rol voor het in 1946 aan de kant gezette koningshuis zag hij niet zitten en de ervaring van vorige week heeft hem nog niet van mening doen veranderen. “Maar kennelijk is er toch een zekere behoefte. Het is tenslotte onder het koningshuis geweest dat Italië een eenheidsstaat werd.”

Vooralsnog echter concentreert de prins zich op zijn zakelijke beslommeringen, misschien weer deelname aan een tv-show én een inzamelingsactie voor de door overstromingen getroffen bevolking van Venetië, de stad waaraan hij zijn titel heeft te danken. Als er dan nog tijd over is, gaat hij ook eens een aflevering van The Crown bekijken. “Ik ben nu wel nieuwsgierig geworden.”