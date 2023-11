Emir Qatar bedankt president Al-Sisi voor bereiken gevechtspauze

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft zondag de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi bedankt voor de inspanningen van Egypte voor het bereiken van een akkoord tussen Israël en Hamas. Dit deed de 43-jarige emir in een bericht op X. De strijdende partijen kwamen vorige week een vier dagen durende gevechtspauze overeen, waarbij ook afgesproken werd om vijftig gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober gevangen hield uit te ruilen voor 150 Palestijnse gevangenen.

De emir bedankt Al-Sisi voor “zijn inspanningen”, waardeert de “vruchtbare samenwerking” tussen beide landen en besluit zijn bericht met het voornemen om zich samen in te blijven spannen voor “rechtvaardige en duurzame vrede in Palestina”.

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn in het bijzonder Qatar en Egypte nauw betrokken bij onderhandelingen met beide partijen. Deze gaan over het verstrekken van (nood)hulp aan de Gazastrook en blijken sinds kort ook succesvol met het bewerkstelligen van de eerder overeengekomen gevechtspauze. Deze eindigt in principe maandag, maar kan een aantal keren met een dag worden verlengd.