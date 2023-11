Emir Qatar en president Cyprus eens over tweestatenoplossing

Sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, de emir van Qatar, heeft maandag in de hoofdstad Doha met de Cypriotische president Nikos Christodoulidis gesproken over de oorlog tussen Israël en Hamas. De tweestatenoplossing is volgens de twee de enige manier om een einde te maken aan het Israëlisch-Palestijnse conflict, benadrukt de 43-jarige leider van Qatar in een bericht op X.

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober, maar ook tijdens eerdere gewapende conflicten, zijn beide landen nauw betrokken geweest bij het overbrengen van noodhulp naar de Gazastrook. Maandag kwam ook het eerdere initiatief van Cyprus ter sprake om een humanitaire corridor te creëren vanaf het eiland naar Gaza.

Naast de ontwikkelingen in het Midden-Oosten kwamen verder ook de onderlinge betrekkingen aan bod. Samenwerken doen Cyprus en de kleine oliestaat onder meer op het gebied van energie, toerisme en onderwijs.