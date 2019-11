De emir van Abu Dhabi, sjeik Khalifa (71), is door zijn collega-vorsten in de Opperste Raad van de Unie herkozen als president van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). “De raad heeft het diepste vertrouwen in het wijze leiderschap van president Khalifa en wenst hem het allerbeste bij het verder gaan op de weg van ontwikkeling en welvaart”, aldus een verklaring die aan het staatspersbureau WAM is gegeven.

Het is de vierde keer sinds zijn aantreden op 3 november 2004 dat sjeik Khalifa is herkozen voor een termijn van vijf jaar. Khalifa is pas de tweede president van de federatie van de zeven emiraten aan de Perzische Golf die zich eind 1971 en begin 1972 verenigden. De eerste president en ‘vader van de natie’ is Khalifa’s in 2004 overleden vader sjeik Zayed (86), destijds ook de emir van Abu Dhai, het grootste en rijkste van de emiraten.

De herverkiezing volgt het patroon dat eerder werd gevolgd toen sjeik Zayed eind jaren negentig fysiek niet meer in staat was om te regeren. Khalifa nam toen de honneurs waar, maar zijn vader bleef formeel in functie. Nu is dat opnieuw het geval. Khalifa heeft in januari 2014 een beroerte gehad en is sindsdien niet meer in de openbaarheid getreden, al worden er af en toe wel foto’s van hem verspreid en boodschappen verstuurd in zijn naam.

De dagelijkse leiding van het landsbestuur is echter in handen van Khalifa’s halfbroer, kroonprins Mohammed bin Zayed (58) en de als premier van de federatie optredende emir van Dubai, Mohammed bin Rashid. Afgelopen weekeinde werd uitgebreid stilgestaan bij het vijftienjarig regeringsjubileum van Khalifa, zonder dat hij daarbij zelf aanwezig was.