Vorst Hans Adam II van Liechtenstein wilde woensdag nadrukkelijk geen feestelijkheden ter gelegenheid van zijn jubileum, hij is namelijk 30 jaar vorst. Dat had hij begin dit jaar bij zijn 74e verjaardag al laten weten. Liechtenstein feest dit jaar ook al genoeg, met de viering van het driehonderdjarig bestaan van het vorstendom.

Hans Adam bemoeit zich sinds 2004 al niet meer met het dagelijks bestuur van Liechtenstein. Die zorg heeft hij toen overgedragen aan erfprins Alois. Dat wil niet zeggen dat de vorst niet af en toe over de schouders meekijkt en dat het ook niet kriebelt om projecten op te pakken, zo vertelde hij eerder in een vraaggesprek met het Liechtensteiner Vaterland.

Hans Adam weet de verleiding doorgaans te weerstaan. Hij heeft genoeg te doen met het runnen van het zaken- en financieel imperium van de vorstelijke familie dat mede door zijn ingrijpen bijzonder gezond is en door buitenstaanders wordt geschat op zo’n 10 miljard euro.

Verenigde Naties

De vorst heeft in zijn actieve regeringstijd ook heel wat voor elkaar gekregen. Zo was hij er als erfprins al op gebrand om Liechtenstein internationaal op de kaart te zetten door het lidmaatschap aan te vragen van de Verenigde Naties. Liechtenstein moest uit de rugzak van Zwitserland kruipen vond hij en meer op eigen benen staan. De politiek was het aanvankelijk niet met hem eens, maar in 1990 werd de vlag van het vorstendom in New York gehesen.

Anders dan buurland Zwitserland wilde Hans Adam zijn land ook laten toetreden tot de Europese Economische Ruimte (EER), waardoor het makkelijker toegang kreeg tot de Europese markt. Hans Adam vond ook dat het referendum daarover moest worden gehouden vóór de Zwitsers over hun toetreding zouden stemmen. De regering dacht daar anders over en stelde voor te wachten tot het buurland zijn keuze had gemaakt. Ook nu won Hans Adam, en Liechtenstein werd lid van de EER – met IJsland en Noorwegen, en Zwitserland niet.

De vorst geldt als eigenzinnig en hij heeft in de politieke strijd niet geschuwd het ultieme dreigement te uiten. Als hij zijn zin niet kreeg, zou hij zijn spullen pakken en naar Wenen verhuizen, waar de vorstelijke familie omvangrijke bezittingen heeft en zijn oorspronkelijke machtspositie ook vandaan heeft, als invloedrijke prinsen aan het keizerlijke Habsburgse hof. Franz Josef II, de vader van Hans Adam, was zelfs de eerste Liechtensteinse vorst die zich in 1939 daadwerkelijk aan de Rijn vestigde. Hij groeide uit tot de ‘Landesvater’, terwijl zoon Hans Adam bij zijn aantreden in 1989 meteen liet weten liever een ‘manager’ te zijn.