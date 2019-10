Bij de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito in de zogenoemde Sokuirei-Seiden-no-gi ceremonie dinsdag was geen plaats voor spontaniteit, een kwinkslag of de aansporing om even te wuiven, zoals prinses Beatrix deed bij de inhuldiging van haar zoon koning Willem-Alexander. In Japan is alleen plek voor strak geregisseerde ernst.

De plechtigheid in het Keizerlijk Paleis in Tokio stond bol van symboliek en werd eerder in de ochtend voorafgegaan door een religieus ritueel dat keizer en keizerin uitvoerden bij de drie Shinto-heiligdommen op het paleisterrein.

Daarbij zijn kleding en beweging voorgeschreven en nauwkeurig gescript en de passen zijn geteld. Letterlijk, zoals bij staatsbanketten in Japan de muziek zo is getimed dat die synchroon loopt met het wandeltempo van de keizer. Toeval bestaat niet voor het Keizerlijk Hofagentschap, dat het keizerlijk protocol bewaakt. Alles is minutieus gepland en eindeloos geoefend en daarvan afwijken kan niet, al heeft de nieuwe keizer in het verleden laten doorschemeren het keizershuis meer bij de tijd te willen brengen.

Zwaaimomenten

Voor prinses Aiko, de 17-jarige dochter van het keizerlijk paar, was ook geen plaats bij de verschillende plechtigheden rond de troonsaanvaarding door haar vader. Ze mocht in mei zelfs niet deelnemen aan de zwaaimomenten bij het paleis en ook haar neefje prins Hisahito (13) – na zijn vader kroonprins Akishino tweede in de lijn van troonopvolging – moest thuisblijven.

Ook bij de oorspronkelijk voor dinsdag geplande rijtoer, die is verschoven naar 10 november, zouden ze niet meerijden. Heel anders dus dan bijvoorbeeld in Nederland en België waar de koningskinderen heel nadrukkelijk bij de inhuldigingen werden betrokken.