De inhuldigingsplechtigheden zijn voor het nieuwe Japanse keizerspaar nog niet voorbij. Donderdagavond (lokale tijd) begon voor keizer Naruhito en keizerin Masako de zogenoemde Daijosai, een eeuwenoude Shinto-ceremonie waarin onder meer rijst en graan wordt geofferd aan de keizerlijke voorouders en de goden van hemel en aarde.

Voor de Daijosai is de afgelopen maanden een tijdelijk gebouwencomplex neergezet op het uitgestrekte terrein van het keizerlijk paleis in Tokio, de Daijokyu. Keizer en keizerin hebben daarin hun eigen ruimte om te bidden en mediteren. De in witte traditionele gewaden geklede Naruhito betrad de Yukizaal terwijl keizerin Masako, eveneens traditioneel gekleed, naar de nabijgelegen Chodenzaal ging.

De keizer zit tijdens de ceremonie, waarin hij de nieuwe rijst consumeert en bidt voor vrede en een overvloedige oogst, in de richting van de grote heiligdommen van Ise, waar de zonnegodin Amaterasu wordt vereerd. Eerder deze week heeft Sayako, de zus van Naruhito, die hogepriesteres is in Ise, de goden en voorvaderen al op de hoogte gesteld van de plechtigheid die donderdag en vrijdag in het keizerlijk paleis wordt gehouden.

Scheiding kerk en staat

De plechtigheid wordt betaald door de Japanse regering en dat is grondwetsgeleerden én kroonprins Fumihito tegen het zere been. Japan kent immers een scheiding van staat en godsdienst en de ceremonie is duidelijk religieus geïnspireerd. Fumihito, ook bekend als Akishino, had dan ook protest aangetekend en voorgesteld de kosten te betalen uit de kas van de keizerlijke familie.

Premier Shinzo Abe vond echter dat het een vast onderdeel was van de inhuldigingsplechtigheden en daarom uit de staatskas moest komen. Wel is mede op verzoek van de nieuwe keizer op tal van posten bezuinigd. Er is goedkoper bouwmateriaal gebruikt voor het complex, er is op kleinere schaal gebouwd en er zijn minder genodigden.

De Daijosai is het eerste jaarlijkse Niinamesai-oogstfeest waaraan een nieuwe keizer na zijn troonsbestijging deelneemt. Het gebruik gaat terug tot minstens de zevende eeuw, al is het niet altijd uitgevoerd.