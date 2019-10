De Japanse regering heeft besloten de feestelijke parade tijdens de officiële troonsbestijging van keizer Naruhito uit te stellen. Reden hiervoor is de schade die tyfoon Hagibis in het land heeft aangericht, meldt de Japanse publieke omroep NHK.

Keizer Naruhito wordt op 22 oktober tijdens een ceremonie ingehuldigd. Na de intronisatie zou de nieuwe keizer Naruhito samen met echtgenote keizerin Masako en het kroonprinselijk paar een korte rijtoer door Tokio maken. Op deze manier kon het publiek de kans krijgen het nieuwe keizerspaar te zien. De bedoeling was dat het gezelschap bij het Keizerlijk Paleis zou vertrekken en in een open Toyota Century naar de keizerlijke residentie Akasaka zou rijden. De rit, die donderdag wel werd geoefend, beslaat 4,6 kilometer.

Bij de inhuldiging is een groot aantal buitenlandse staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig is. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn uitgenodigd in Tokio, waar ze onder meer de koningsparen van Bhutan, België, Spanje en Zweden tegenkomen.

Hagibis trok vorige week over grote delen van Japan en is de krachtigste tyfoon in het land sinds zestig jaar. Zware regen en harde wind veroorzaakten aardverschuivingen en rivieren traden buiten hun oevers.