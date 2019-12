De Thaise premier Prayut Chan-o-cha leidde donderdag de plechtigheid die op het koninklijk veld Sanam Luang werd gehouden ter ere van wijlen koning Bhumibol. Die zou op 5 december 92 jaar zijn geworden.

Thailand heeft na het overlijden van Bhumibol in 2016 zijn verjaardag gehandhaafd als nationale feestdag en als Vaderdag. De koning wordt in de nationale iconografie bestempeld als ‘vader van alle Thai’. Verering van Bhumibol wordt dan ook aangemoedigd. Zo werd de bevolking gevraagd om donderdag gele shirts te dragen, de kleur die is verbonden aan de dag van de week waarop de koning is geboren: maandag.

De feestdagen ter ere van leden van de koninklijke familie vertonen een vast patroon. Op Sanam Luang, naast het zogenoemde Grand Palace in Bangkok, worden de premier en leden van de regering verwacht om eer te betonen en aalmoezen te geven aan monniken. Prayut prees de voormalige koning, die ruim zeventig jaar regeerde, voor zijn onvermoeibare inzet om de noden van de bevolking te ledigen.

In de provinciehoofdsteden moeten gouverneurs en ambtenaren hetzelfde doen. Vanwege Vaderdag zijn er verspreid over Thailand ook andere activiteiten, zoals een festival op Sanam Luang, en daarnaast zijn er her en der tentoonstellingen waarin leven en werk van koning Bhumibol worden verheerlijkt.