De startgrid van de Formule 3 Grand Prix van Macau is bekendgemaakt en er doen volgens de autosportfederatie FIA een aantal grote namen mee aan de 66e editie van het evenement in Azië.

Ferdinand von Habsburg is bijvoorbeeld een van de deelnemers die in het oog springt. De Oostenrijker is de zoon van aartshertog Karel en de kleinzoon van Otto, de laatste kroonprins van het Alpenland. In 2017 stond Ferdinand op het punt om de race te winnen, maar een crash in de laatste bocht vlak voor de finish zorgde ervoor dat het feest toen niet doorging. Hij is er dan ook op gebrand om de race dit jaar wél te winnen.

Het 30-koppige rijdersveld bestaat verder uit namen als David Schumacher (zoon van F1-coureur Ralf en het neefje van legende Michael), Enzo Fittipaldi (kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson) en Daniel Ticktum, die de race in 2017 en 2018 ook al won.

Traditie

Aan de Grand Prix van Macau doen traditiegetrouw alle teams mee die ook aan het Europese Formule 3-kampioenschap deelnemen. Daarnaast rijden ook een aantal andere coureurs mee die actief zijn in de verschillende nationale Formule 3-kampioenschappen, waaronder die van Azië.

De beroemde GP vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 17 november.