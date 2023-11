Noodfonds Saudische royals voor Gaza voorbij 130 miljoen euro

De inzamelingsactie die het Saudische koningshuis begin november begon voor Palestijnen in de Gazastrook heeft tot maandagochtend ruim 536 miljoen riyal (omgerekend zo’n 130 miljoen euro) opgeleverd, meldt inzamelingssite Sahem Platform. Bij de lancering van het noodfonds deden koning Salman en zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman, samen een persoonlijke gift van 50 miljoen riyal (ruim 12 miljoen euro).

Met een deel van het ingezamelde geld zijn inmiddels al meerdere keren, per schip of vliegtuig, hulpgoederen naar de Gazastrook gebracht. Volgens Saudische media gaat het om voedsel, medische hulpmiddelen en benodigdheden voor het opzetten van tijdelijke opvanglocaties voor ontheemden. De coördinatie hiervan verloopt via KSRelief, het internationale noodhulpfonds van de 87-jarige vorst.

Afgelopen vrijdag werden ook ambulances gedoneerd en afgeleverd op de luchthaven van het Egyptische Arish, nabij de Gazastrook.