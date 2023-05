Ook Thais koningspaar aanwezig bij kroning Charles en Camilla

De Thaise koning Vajiralongkorn en koningin Suthida brengen een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk ter ere van de kroning van de Britse monarch Charles. Dat maakt het Thaise hof dinsdag bekend.

Het Thaise koningspaar arriveert op uitnodiging van Charles en Camilla op donderdag in het Verenigd Koninkrijk en keert zondag weer huiswaarts. Zij zijn zaterdag aanwezig in de Westminster Abbey in Londen om de kroning bij te wonen. Ook zijn Vajrialongkorn en Sathida op vrijdag bij een receptie ter ere van de kroning van Charles.

Bij die receptie zijn ook prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn een dag later bij de kroning. Niet alleen Charles wordt gekroond tot koning, maar Camilla ook tot koningin. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth wordt zij koningin-gemalin genoemd.