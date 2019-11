De Japanse oud-prinses Ayako (29) heeft een zoon gekregen. De jongen werd zondagochtend om 7.00 uur geboren in het Aiiku-ziekenhuis in Tokio. Volgens de Japanse hofhouding maken moeder en zoon het goed.

Ayako is een achternichtje van de eerder dit jaar afgetreden keizer Akihito. Ze is een dochter van wijlen prins Takamado, een neef van keizer Akihito. Hij overleed in 2002 tijdens een squashtraining.

Ayako was tot aan haar huwelijk vorig jaar oktober lid van het keizershuis. De Japanse wet bepaalt echter dat vrouwelijke leden van de keizerlijke familie die met een burger trouwen hun status en titel verliezen. Bij mannen is dat andersom niet het geval.

Sinds haar huwelijk met scheepsbouwer Kei Moriya gaat de voormalige prinses als mevrouw Ayako Moriya door het leven.