Sheikha Moza van Qatar kritisch op Israël: dit is geen oorlog

Sheikha Moza bint Nasser van Qatar heeft zich woensdag in Istanbul tijdens de vredesbijeenkomst United for Peace in Palestine, in het bijzijn van andere first ladies, kritisch uitgelaten over Israël. Burger- en kindslachtoffers die het land in de Gazastrook maakt tijdens de oorlog met Hamas noemt ze een poging om een andere wereldorde op te leggen, meldt staatspersbureau QNA.

De oorlog die sinds 7 oktober voortduurt wil de moeder van emir Tamim bin Hamad Al Thani dan ook geen oorlog noemen. “Waar we vandaag de dag getuige van zijn is geen oorlog. Dit is een poging waarmee men naar een wereldorde toe wil waarin alleen de sterksten en wreedsten overleven en andere levens makkelijk verspild kunnen worden.” Degenen die zich hardmaken voor de Palestijnse zaak vroeg ze om “de waarheid te blijven vertellen”.

Met Emine Erdogan (68), echtgenote van de Turkse president Erdogan en ook gastvrouw van de bijeenkomst, deed Moza de gezamenlijk oproep om “solidair te zijn met het Palestijnse volk”. Ook pleitten de twee voor een staakt-het-vuren.

Steun vanuit Qatar

Verder had de 64-jarige Moza het met haar onder meer over wat beide landen doen, “en moeten blijven doen”, om Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever te helpen. Als voorzitster van de Qatarese welzijnsorganisatie Education Above All Foundation zet ze zich al jaren middels verschillende projecten in voor het kinderonderwijs in de Gazastrook.

Qatar, dat van oudsher ook jaarlijks veel (financiële) steun geeft aan de Palestijnse gebieden, staat erom bekend na oorlogen veel bij te dragen aan de wederopbouw van de Gazastrook. Zo zei de oliestaat hiervoor na de oorlog van 2021 500 miljoen dollar (ruim 466 miljoen euro) toe.