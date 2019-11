Het gepensioneerde Japanse keizerspaar is vrijdag tot eigen verrassing met donderend applaus ontvangen bij de WK rugbywedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Wales.

Keizer-emeritus Akihito en keizerin Michiko keken oprecht verbaasd toen het publiek hen enthousiast toeklapte nadat de camera’s hen op de grote schermen van het Tokyo Stadium in beeld hadden gebracht. De keizerin had dit het eerst in de gaten. Ze maakte haar man erop attent en toen de tienduizenden toeschouwers reageerden, stonden ze op om het publiek te bedanken en toe te zwaaien.

Het keizerspaar, dat sinds 1 mei met pensioen is, was naar het stadion gekomen voor de strijd om het brons. Dat werd uiteindelijk veroverd door Nieuw-Zeeland, dat Wales met 40-17 versloeg. Voor de All Blacks was het slechts een troostprijs. Bij de afgelopen twee WK’s immers werd de titel veroverd.

Zaterdag spelen Zuid-Afrika en Engeland in Yokohama om het wereldkampioenschap. De Engelsen krijgen op de tribune steun van prins Harry terwijl de verwachting is dat de Japanse kroonprins Fumihito als beschermheer van het WK-toernooi ook aanwezig zal zijn.