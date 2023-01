Toestand koning Constantijn stabiel maar kritiek

Constantijn, de laatste koning van Griekenland, ligt niet meer op de intensive care. Zijn gezondheidstoestand is stabiel maar nog steeds kritiek, meldt CNN Griekenland zondag.

Koning Constantijn ligt nu vijf dagen in een ziekenhuis in Athene. Naar verluidt zijn zijn vrouw en kinderen iedere dag bij hem. Ook zijn zussen Irene en Sofía, de gepensioneerde koningin van Spanje, zouden naar Griekenland zijn afgereisd.

De gezondheid van de 82-jarige Constantijn, die van 1964 tot 1974 in functie was, is al jaren broos. Hij kreeg een aantal lichte beroertes, had een longontsteking en vorig jaar belandde hij met corona in het ziekenhuis. Ook nu zou corona de boosdoener zijn. Griekse media meldden eerder dat de koning ademhalingsproblemen zou hebben.