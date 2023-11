Vicepresident VS belt sjeik VAE over humanitaire corridors Gaza

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft het met de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tijdens een telefoongesprek onder meer gehad over het creëren van humanitaire corridors voor de burgerbevolking in de Gazastrook. Ook spraken de twee, naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas, over oplossingen voor op de lange termijn, meldt staatspersbureau WAM.

Harris en de 62-jarige leider van de oliestaat pleiten voor een snelle komst van de doorgangen, om zo het “cruciale werk” van hulporganisaties in de Gazastrook te vergemakkelijken. Dinsdag werd ook al bekend dat de VAE onlangs een 150 bedden tellend veldhospitaal hebben gestuurd. Ziekenhuizen in Gaza zijn door de enorme toestroom van patiënten al weken overbelast.

Verder had Harris met de president van de Emiraten het over de noodzaak voor het zoeken naar “politieke oplossingen voor het conflict, die op lange termijn kunnen leiden tot vrede en stabiliteit in de regio”.