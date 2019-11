De oudste zus van de Thaise koning Vajiralongkorn, Ubolratana, is boos op British Airways. Dat zou haar donderdag hebben geweigerd op een vlucht naar Los Angeles. “Ze zeiden dat ik te laat was hoewel ik uren voor de vertrektijd aanwezig was”, klaagde Ubolratana op Instagram.

Ze had van de nood een deugd gemaakt en poseerde quasi enthousiast in het park bij Kensington Palace. “Ik ben naar een park gegaan om de stress kwijt te raken, maar het is erg koud”, schreef ze. Het is de bedoeling dat ze vrijdag alsnog naar Amerika vliegt. “Ik ben blij dat ik niet hoef te werken, dank u British Airways dat jullie mij weigerden”, voegde ze er sarcastisch aan toe.

British Airways heeft niet gereageerd op de verwijten van Ubolratana (68) en ook Thaise media die om opheldering vroegen, kregen geen antwoord. De oudste zus van de koning kwam eerder dit jaar in het nieuws toen ze zich zeer tegen zijn zin kandidaat stelde voor het premierschap, een actie waaraan Vajiralongkorn snel een einde maakte.

Ubolratana is sinds haar huwelijk in 1972 geen prinses meer, maar na haar scheiding en terugkeer in Thailand in 2001 laat ze zich maar al te graag prinses noemen. Thaise media doen dat ook vaak, al was het maar om eventuele juridische problemen te voorkomen.