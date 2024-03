Beatrix voert schapen Bea en Trix op Utrechtse stadsboerderij

Prinses Beatrix heeft vrijdagochtend als vrijwilliger meegeholpen bij stadsboerderij Eilandsteede in Utrecht. Zij deed dit in het kader van de twintigste editie van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De 86-jarige moeder van koning Willem-Alexander hielp onder meer bij het voeren van een kudde enthousiaste schapen en hun lammetjes.

Na aankomst maakte de prinses in het cafégedeelte kennis met haar tijdelijke collega’s, de andere vrijwilligers en medewerkers van de stadsboerderij. Bij de schapenwei werd Beatrix, mogelijk om de emmer brokken in haar hand, enthousiast ontvangen door een kudde witte en zwarte schapen. De dieren krioelden om de prinses heen in afwachting van hun snack. “Even geduld, weg jij!”, zei de prinses tegen een groot schaap dat ongeduldig zijn kop in de emmer van de prinses wilde steken.

Onder de dieren waren ook vier lammetjes van het ras zwartbles, waarvan twee speciaal voor de komst van de prinses naar haar vernoemd zijn. Ooitjes Bea en Trix kregen echter geen voorkeursbehandeling en evenveel brokken als de andere lammetjes, die ze allemaal “lieverds” noemde. Toch kon ook een van de grote witte schapen op een aai over haar vacht rekenen. Een groot zwart schaap at brokjes uit de hand van de oud-koningin. “Volgens mij vinden ze u leuk”, constateerde een medewerker van de boerderij. Op de vraag of ze ook dieren heeft gehad, antwoordde Beatrix bevestigend. “Maar geen schapen”, zei ze.

Schooltuintjes

De prinses verplaatste zich daarna naar het plein van de ezels en de koeien en hielp daar bij het vullen van de voedertonnen met hooi. Daarna pakte ze een kwast om de schuur te beitsen. Na een korte ronde door de stallen, was het tijd om schooltuintjes voor te zaaien. Met haar collega’s-voor-een-dag sprak ze over haar eigen tuin. Ze vertelde over azalea’s en andere soorten bloemen die rondom haar paleis Drakenstein in Lage Vuursche staan.

Vlak voor vertrek hielp de prinses voor de deur van de stadsboerderij bij het planten van een berkje en enkele struikjes. Twee kleine jongens, Max en Patrick van 4 en 3 jaar, kwamen spontaan helpen bij het aanschuiven van wat aarde rondom de boom die Beatrix in het midden had geplaatst. “De vrijwilligers dienen zich spontaan aan”, zei een medewerker van de boerderij lachend. Na twee uur werken en een groepsfoto met alle medewerkers, vertrok de prinses weer naar huis.