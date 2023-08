Belgisch hof roemt ‘ongeziene prestatie’ wielrenster Kopecky

De Belgische koninklijke familie is vol lof over de verrichtingen van wielrenster Lotte Kopecky. De Belgische veroverde zondag de wereldtitel op de weg bij de WK wielrennen in het Schotse Glasgow.

“Een ongeziene prestatie! Drie maal goud voor Lotte Kopecky!”, schrijft het hof in het bericht, waarbij foto’s van de kampioene worden gedeeld. Kopecky is de eerste Belgische wereldkampioene op de weg sinds 1973.

Het hof stond eerder ook stil bij de vorige prestaties van de 27-jarige wielrenster. Kopecky pakte eerder goud op de afvalkoers en de puntenkoers en won een bronzen medaille op het omnium.