Belgisch koningspaar feliciteert medaillewinnaars Rotterdam

Het Belgische koningspaar heeft de winnaars van enkele gouden en zilveren medailles op de European Para Championships in Rotterdam gefeliciteerd. De Belgische deelnemers vielen in de prijzen bij zowel het boogschieten als G-badminton.

“Het echtpaar Meurrens-Vanhollebeke schoot zich naar de top op de European Para Championchips in Rotterdam”, schrijven de Belgen verheugd. “Kathleen Meurrens haalde zilver en echtgenoot Ruben Vanhollebeke goud op het boogschieten. Proficiat.”

Ook Man-Kei To kon op een koninklijke “proficiat” rekenen vanwege haar goud in het enkelspel en zilver in het dubbelspel G-badminton.