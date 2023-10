Belgisch koningspaar nodigt Portugese president uit voor bezoek

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa uitgenodigd voor een staatsbezoek. Het bezoek is van 16 tot 19 oktober, heeft het Belgische hof dinsdag bekendgemaakt.

Het bezoek is georganiseerd om de samenwerking tussen beide landen op het gebied van thema’s als digitalisering, innovatie en energie te versterken. Zo zijn er een aantal ontmoetingen met de Portugese gemeenschap in België en met studenten. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Filip en Mathilde gingen in 2018 op staatsbezoek in Portugal. Het koningspaar was toen in Lissabon en Porto.