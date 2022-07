Filip en Mathilde openen tentoonstellingen in Koninklijk Paleis

De Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde hebben woensdag een drietal tentoonstellingen in het Koninklijk Paleis in Brussel geopend. De tentoonstellingen zijn te bezoeken wanneer het paleis vanaf zaterdag weer de deuren opent voor het publiek.

Het koningspaar bezocht onder meer een tentoonstelling over koning Boudewijn, de voorganger van Filip. In de expositie ‘Boudewijn, Koning zijn’ wordt zijn regeerperiode geschetst aan de hand van foto’s, archiefstukken en diverse voorwerpen die voor het eerst te zien zijn. Filip en Mathilde zagen verder indrukwekkende Lego-bouwwerken in de tentoonstelling Science & Stones en een expositie van Belspo.

Het Koninklijk Paleis in Brussel is van 23 juli tot en met 28 augustus open voor het publiek. Tickets zijn gratis, maar bezoekers moeten wel van tevoren reserveren via de website van het Koninklijk Paleis.