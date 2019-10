Koning Filip en koningin Mathilde van België troffen het dinsdag in Luxemburg niet met het weer. Op de eerste dag van hun staatsbezoek aan de oosterburen regende het af en toe pijpenstelen. Gewapend met paraplu’s bleek dat echter geen probleem en kon het hele programma worden afgewerkt.

Het Belgische vorstenpaar kwam dinsdagochtend per trein aan in de stad Luxemburg. De koning en koningin werden van het station gehaald door groothertog Henri. Zijn vrouw Maria Teresa moest vanwege haar knieblessure afhaken maar kon Filip en Mathilde later alsnog de hand schudden toen ze aanschoven voor een privédiner in het paleis.

In het droge paleis konden Filip en Mathilde even opwarmen nadat ze over een rode loper de stad in waren geloodst. Daarnaast werd er een krans gelegd bij nationale oorlogsmonument. Ook ’s middags moest de paraplu weer mee toen er een korte stadswandeling op het programma stond. Het gezelschap liep onder meer naar een uitzichtpunt over de Grund, het laag gelegen gedeelte van de hoofdstad.

De Belgen zijn voor het eerst op staatsbezoek in Luxemburg sinds 1994. Toen was het nog Filips vader en voorganger koning Albert die destijds voor zijn eerste officiële buitenlandse bezoek tekende. Filip en Mathilde zijn inmiddels voor de tiende keer op staatsbezoek.