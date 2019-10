Koning Filip moedigt zijn oudste dochter aan haar vleugels uit te slaan. Dat zei de koning van België vrijdag in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis te Brussel, waar de 18e verjaardag van prinses Elisabeth wordt gevierd. “Wees gelukkig. Ik wens het je, wij allen samen, wensen het je van ganser harte toe”, sprak de koning de troonopvolger in drie talen toe.

“Lieve Elisabeth, vandaag word je 18 en we zijn zeer gelukkig om die belangrijke stap in je leven hier samen met jou te vieren”, begon Filip zijn toespraak in het Nederlands. Vervolgens prees de koning de generatie van zijn dochter, die “een scherp inzicht in de maatschappelijke vraagstukken, de klimaat- en milieukwesties waar we voor staan” heeft. “Jullie streven naar een rechtvaardiger, billijker en meer solidaire maatschappij. Jullie beseffen maar al te goed dat we anders zullen moeten leven.”

Filip gaf ook aan dat zijn dochter, “zoals alle jongeren”, naar vrijheid verlangt. “Vrij zijn, op je eigen benen staan en ook je verantwoordelijkheid nemen. Je openstellen voor de ander, voor het onverwachte, voor het onbekende. Het is geloven in jezelf, maar ook: je beperkingen aanvaarden en je fouten erkennen. Vrij zijn, dat is je leven omarmen en richting geven.”

“Je mama en ik zijn heel blij dat je onze dochter bent”, ging Filip verder in het Frans. “We zijn trots op jou, op hoe je in het leven staat. Wees niet bang voluit voor het leven te gaan, de uitdagingen aan te gaan. Die bieden zoveel kansen om jezelf en anderen beter te leren kennen. Je hebt zoveel uitstraling, zoveel kwaliteiten. Ik weet zeker dat je de mensen rondom jou geluk zult brengen.”