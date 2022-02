Koningin Mathilde beleeft muzikale tijd op Gents conservatorium

Koningin Mathilde heeft woensdag een bezoek gebracht aan het KASK en Conservatorium Gent. De Belgische vorstin werd daar getrakteerd op enkele muzikale optredens, maar leerde er ook over de bouw van instrumenten.

Mathilde, die langsging op het conservatorium om muziekeducatie bij jongeren aan te moedigen, woonde een masterclass cello bij en studenten speelden meerdere stukken voor haar. Daarna ging de koningin met hen in gesprek over hun muzikale carrière.

Daarna nam Mathilde een kijkje in de bibliotheek en ging ze in gesprek met studenten in richtingen als klassieke muziek, hedendaagse muziek en instrumentenbouw. Milan Barbé, die onlangs is afgestudeerd in instrumentenbouw, noemt het in Het Nieuwsblad “fantastisch en onwerkelijk” om de koningin te hebben ontmoet. “De koningin was super geïnteresseerd in het ambacht, en we spraken over de instrumenten en de materialen.”